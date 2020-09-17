***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 12:51
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yurtdışı kaynaklı 3.250.000 $ (ÜçMilyonİkiYüzElliBinDolar) tutarında Güvenlik Araçları siparişi almıştır. Teslimatlar 2020-2021 yılları içerisinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875433
BIST
17:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
17:057,5585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0543
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
17:058,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0695
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
17:05471,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,37
|Açılış
|: 471,65
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler17:05
|PEGYO
|1,65
|77.592.625
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.323.169
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|CMBTN
|112,30
|36.362.624
|% 9,99
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|25.408.615
|% -9,98
|
|TKURU
|439,10
|22.724.963
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,13
|727.014.261
|% -1,26
|
|AVOD
|4,44
|544.304.888
|% 9,90
|
|PETKM
|4,32
|443.571.118
|% -0,69
|
|JANTS
|215,20
|356.109.404
|% 4,26
|
|GARAN
|6,67
|352.583.158
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,13
|727.014.261
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,57
|284.232.783
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,07
|165.393.220
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,26
|285.797.967
|% 2,26
|
|AVOD
|4,44
|544.304.888
|% 9,90
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5533
|7,5585
|% 0,72
|
|Euro
|8,9275
|8,9370
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,7286
|9,7774
|% 0,23
|
|Frank
|8,2728
|8,3226
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0092
|2,0193
|% 0,69
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-17,85
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-12,00
|
|Tam
|3.107
|3.184
|-13,00
|
|Yarım
|1.502
|1.540
|-6,30
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,14
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,22
|
Seans Raporu
17:05
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-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 09 kaybederek (% -0.30 ) 1, 011
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, EMNIS, ETILR, BEYAZ, VANGD, UZERB, MMCAS, BMELK, KERVN, BRKO
-
17:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZTAR, EKIZ, EGCYH, YONGA, TACTR, MARTI, SANEL, TKURU, MERIT, EGCYO
-
17:19
DURDO, BRKO, HDFGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
DOBUR, NUGYO, IZTAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında