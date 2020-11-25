***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 14:25
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %15,81 oranlı hakim hissedarı Sn. İsmail Katmerci 25.11.2020 tarihinde 3,20 TL fiyatından özel emirle 4.352.900 TL toplam nominal tutarlı payı Borsa İstanbul AŞ.' de satmış olup satış sonrası Sn.İsmail Katmerci'nin şirket paylarındaki oy oranı %13,81 ' e düşmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889924
BIST
17:111.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:117,9856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0198
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:119,5019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0225
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:11465,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 465,78
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:09
|RODRG
|14,08
|2.623.999
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.676.423
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|60.199.294
|% 9,99
|
|EGPRO
|24,22
|90.335.354
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.864.442
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,95
|3.839.676.142
|% 1,01
|
|KRDMD
|5,08
|3.206.071.047
|% 3,25
|
|GARAN
|9,11
|2.985.713.282
|% 0,66
|
|TSKB
|2,73
|1.185.301.904
|% 4,60
|
|TUPRS
|92,25
|1.167.175.046
|% 2,39
|
|KRDMD
|5,08
|3.206.071.047
|% 3,25
|
|TSKB
|2,73
|1.185.301.904
|% 4,60
|
|YKBNK
|3,00
|1.091.610.642
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,08
|747.951.583
|% -1,89
|
|GARAN
|9,11
|2.985.713.282
|% 0,66
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9812
|7,9850
|% -0,25
|
|Euro
|9,4959
|9,5011
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,6333
|10,6867
|% -0,28
|
|Frank
|8,7423
|8,7950
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1244
|2,1350
|% -0,17
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|5,02
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.144
|19,00
|
|Tam
|3.082
|3.160
|20,56
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|9,95
|
|Çeyrek
|747
|764
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,03
|
|B. Petrol
|48,29
|48,29
|0,51
|
Seans Raporu
17:09
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17:24BANVT
Yüzde 7.52 oranında artışla 26.88 lira fiyatla işlem gören hissede 478, 783 adet işlem
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17:23TSKB
Yüzde 4.60 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 245, 405 adet işlem
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17:21XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 31, 370.00 milyon TL de
-
17:21ISYAT
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 551, 013 adet işlem
-
17:18AEFES
Yüzde 4.69 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 034, 377 adet işlem