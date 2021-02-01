***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 09:00
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz farklı zırhlı araç segmentlerinde yer alan 39.450.000 ¬ (OtuzDokuzMilyonDörtYüzElliBinEuro) tutarında yurtdışı kaynaklı sipariş almıştır. Teslimatlar 2022 yılı sonuna kadar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906612
BIST
10:291.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.488
En Düşük
1.472
10:297,2699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3151
En Düşük
7,2519
10:298,8197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0657
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,8821
En Düşük
8,7973
10:29434,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,87
|Açılış
|: 434,40
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler10:29
|SEKUR
|35,42
|13.257.783
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|3.566.402
|% 10,00
|
|KONTR
|64,45
|57.816.714
|% 9,98
|
|SNKRN
|29,12
|844.655
|% 9,97
|
|ISKPL
|21,42
|609.827
|% 9,96
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|TKURU
|292,50
|84.240
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|SNPAM
|23,00
|39.836
|% -9,45
|
|NIBAS
|40,40
|3.993.669
|% -6,52
|
|ODAS
|3,89
|283.117.683
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,45
|233.103.502
|% 1,66
|
|KOZAL
|117,60
|231.274.933
|% 1,91
|
|KARSN
|5,46
|204.730.442
|% 4,80
|
|SISE
|7,33
|201.144.276
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,45
|233.103.502
|% 1,66
|
|ODAS
|3,89
|283.117.683
|% 2,64
|
|KARSN
|5,46
|204.730.442
|% 4,80
|
|SKBNK
|1,47
|50.279.639
|% 0,68
|
|DOHOL
|3,91
|130.324.562
|% 0,51
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2635
|7,2699
|% -0,67
|
|Euro
|8,8113
|8,8197
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,9380
|9,9878
|% -0,58
|
|Frank
|8,1012
|8,1500
|% -1,01
|
|Riyal
|1,9286
|1,9383
|% -0,87
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|20,28
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,86
|1,94
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,43
|
|B. Petrol
|55,32
|55,32
|0,30
|
Seans Raporu
10:29
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10:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 18 artarak (% 0.27 ) 1, 577
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10:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
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10:44
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GMSTR, SEKUR
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10:44XU100
Endeks 1, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 4, 028.00 milyon TL de
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10:44BTCIM
Yüzde 9.90 oranında artışla 11.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 354, 610 adet işlem