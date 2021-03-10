***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2021 18:29
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.01.2021 tarihli Anadolu Ajansı'nın "Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak" haberiyle ilgili ihalenin teklifi alıcı makama iletilmiştir. 09.03.2021 tarihi itibariyle resmi olarak idari değerlendirme süreci başlamıştır. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916951
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5242
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0830
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5207
18:058,9631
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1057
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9540
18:05415,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,62
|Açılış
|: 415,61
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5224
|7,5242
|% -1,09
|
|Euro
|8,9552
|8,9631
|% -1,17
|
|Sterlin
|10,4285
|10,4808
|% -1,14
|
|Frank
|8,0484
|8,0968
|% -1,51
|
|Riyal
|2,0019
|2,0120
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,42
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN