***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.01.2021 tarihli Anadolu Ajansı'nın "Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak" haberiyle ilgili ihalenin teklifi alıcı makama iletilmiştir. 09.03.2021 tarihi itibariyle resmi olarak idari değerlendirme süreci başlamıştır. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916951BIST