***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 18:24
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.03.2021 tarihinde Şirketimiz pay sahiplerinden Sn. İsmail Katmerci, Sn. Havva Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Furkan Katmerci ve Sn. Ayşe Nur Çobanoğlu tarafından gerçekleştirilen pay satış işlemleri kapsamında elde edilen gelirlerden Şirketimizin üstlenmiş olduğu ve üstleneceği başta savunma sanayiine dönük projeler olmak üzere ve büyüme stratejileri çerçevesinde ortaya çıkan ve / veya çıkabilecek işletme sermayesi ihtiyacının temini, bununla birlikte vadesi gelecek finansal borçların anapara ve faizlerinin ödenmesi amacıyla Şirketimize kaynak aktarımı gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917375
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
18:057,4769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
18:058,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
18:05414,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,27
|Açılış
|: 414,49
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|718.537
|% 10,00
|
|RTALB
|23,60
|135.979.047
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.754.359
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.404.065
|% 9,97
|
|SANEL
|5,78
|14.985.415
|% 9,89
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|IZFAS
|7,87
|19.463.863
|% -8,91
|
|YONGA
|31,66
|1.309.295
|% -6,88
|
|NIBAS
|24,78
|32.787.548
|% -6,84
|
|MERIT
|283,20
|1.738.666
|% -6,72
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|KONTR
|97,65
|364.109.151
|% 0,67
|
|ODAS
|3,82
|288.622.523
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|ODAS
|3,82
|288.622.523
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,18
|81.351.629
|% -2,48
|
|CEMAS
|1,53
|65.089.940
|% -2,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4704
|7,4769
|% -0,37
|
|Euro
|8,9567
|8,9687
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,4191
|10,4713
|% 0,09
|
|Frank
|8,0575
|8,1061
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9889
|1,9989
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-1,93
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB