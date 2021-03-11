***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.03.2021 tarihinde Şirketimiz pay sahiplerinden Sn. İsmail Katmerci, Sn. Havva Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Furkan Katmerci ve Sn. Ayşe Nur Çobanoğlu tarafından gerçekleştirilen pay satış işlemleri kapsamında elde edilen gelirlerden Şirketimizin üstlenmiş olduğu ve üstleneceği başta savunma sanayiine dönük projeler olmak üzere ve büyüme stratejileri çerçevesinde ortaya çıkan ve / veya çıkabilecek işletme sermayesi ihtiyacının temini, bununla birlikte vadesi gelecek finansal borçların anapara ve faizlerinin ödenmesi amacıyla Şirketimize kaynak aktarımı gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917375BIST