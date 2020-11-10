***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 217.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 6.000.000 11.400.000,000 190,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 Nâma A Grubu, KATM3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKTMR00033B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 69.000.000 131.100.000,000 190,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 Hamiline B Grubu, KATMR(RÜÇHAN), TRRKTMR00041 156.671,768Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 75.000.000 142.500.000,000 190,00000 156.671,768Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.10.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.11.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.08.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.10.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.10.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 142.500.000 TL tutarında (%190 bedelli) artırılarak 217.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 142.500.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 21.10.2020 – 04.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 156.671,768 TL nominal değerli payların 06 – 09 Kasım 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 06.11.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Artırılan 142.500.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (21.10.2020 – 04.11.2020) içerisinde 37.553.668,93 TL mahsuben ve 104.789.659,45 TL nakden, kalan payların 06.11.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 507.616,83 TL olmak üzere toplamda 37.553.668,93 TL mahsuben ve 105.297.276,28 TL nakit girişi olmak üzere 142.850.945,21 TL fon sağlanmıştır.Nakit olarak artırılan 142.500.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 217.500.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KATMR Sermaye Maddesi Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887751BIST