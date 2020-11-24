***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 217.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 6.000.000 11.400.000,000 190,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 Nâma A Grubu, KATM3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKTMR00033B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 69.000.000 131.100.000,000 190,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 Hamiline B Grubu, KATMR(RÜÇHAN), TRRKTMR00041 156.671,768Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 75.000.000 142.500.000,000 190,00000 156.671,768Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.10.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.11.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.11.2020SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.10.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.10.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 24.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 142.500.000 TL tutarında (%190 bedelli) artırılarak 217.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 142.500.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 217.500.000 TL'ye yükselmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadil metni 24.11.2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KATMR Sermaye Maddesi Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889746BIST