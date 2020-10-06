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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

06.10.2020 18:10
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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.08.2020 Tarih ve 2020/22 sayılı kararı 06.10.2020 Tarih ve 2020/27 sayılı kararı ile güncellenmiştir.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş., özkaynaklarını güçlendirmek ve başta savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı amacıyla sermaye artırımına karar vermiştir.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %190 oranında bedelli olarak 142.500.000 TL artışla 217.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.
Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 142.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 142.500.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 700.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 141.800.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.
Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek ve başta savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı sağlamak üzere yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hâkim ortaklarından sağlanan fonlardan 37.553.668,93 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.
Hakim ortaklardan sağlanan fonun tamamı işletme sermayesi ihtiyacı ile banka kredileri anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmış olup, detayı aşağıda gösterilmiştir.
-          Cari Hesap Ödemeleri: 7.420.521,06 TL
-           Çek Ödemeleri: 10.268.539,33 TL
-          Kredi Ana Para ve Faiz Ödemeleri: 18.996.639,04 TL
-          Personel Ücret Ödemeleri: 867.969,50 TL
 Sermaye artırımından elde edilecek kalan 104.246.331,07 TL'lik kaynak ise
-            25.000.000 TL'lik kısmının şirketin savunma sanayi alanında üstlendiği
26.07.2019 tarihli alınan 20.770.000 ABD Dolarlık yurtdışı kaynaklı HIZIR projesi için mevcut durum itibarıyla 44.000.000 TL harcama yapılmış olup, 15 araç tamamlanıp sevk edilmiştir. Söz konusu proje için ilgili fonun 19.000.000 TL'lik kısmı kullanılacaktır.
Kalan 6.000.000 TL'nin ise KAP'ta duyurulan O-İKA 2 projesi ve ihale süreçleri devam etmekte olan projelerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
-            24.246.331,07 TL'lik kısmının
İşletme sermayesi ihtiyacı kapsamında şirketimizin personel giderleri, genel yönetim giderleri, pazarlama ve Ar-Ge giderleri ile birlikte tedarikçi ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.
-            55.000.000 TL'lik kısmının ise aşağıdaki finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.
BANKA                                      ANA PARA (TL)               FAİZ (TL)                      TOPLAM
ABANK                                                -                          371.984,66                    371.984,66
AKBANK                                    1.135.781,81                  356.781,44                 1.492.563,25
ALBARAKATÜRK                            98.931,82                  792.925,02                    891.856,84
FİNANSBANK                                784.136,87                 444.099,35                 1.228.236,22
GARANTİ BANKASI                    1.179.301,76                 201.590,56                 1.380.892,32
HALKBANK                               14.381.484,59              5.704.242,25               20.085.726,84
İŞBANKASI                                   593.333,32              1.476.932,49                 2.070.265,81
KUVEYTTÜRK                                91.482,42               1.316.879,95                 1.408.362,37
MERCEDES-FİNANSMAN           5.573.786,61                   82.400,36                 5.656.186,97
ŞEKERBANK                                569.174,65                  150.432,50                   719.607,14
TEB                                                50.892,22                 197.625,54                   248.517,76
VAKIF KATILIM                         10.443.810,19              3.043.600,54               13.487.410,72
ZİRAAT BANKASI                       2.785.282,10              2.197.718,46                4.983.000,56
ZİRAAT KATILIM                            640.123,35                336.235,31                   976.358,66
                                                                  
GENEL TOPLAM                       38.327.521,71            16.673.448,43              55.000.970,13




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878717


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