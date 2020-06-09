***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.06.2020 18:32
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı Katmerciler A.Ş. Bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkanı, Genel Müdür Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür Katmerciler A.Ş. Bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Gimkat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
FURKAN KATMERCİ İcra Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Üyeliği Gimkat A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CFO
GÖKMEN ÖLÇER Mali İşler Koordinatörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Koordinatörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850280
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,8040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8088
En Düşük
6,7696
18:057,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7279
En Düşük
7,6354
18:05374,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,25
|Açılış
|: 374,99
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6395
|8,6828
|% 0,33
|
|Frank
|7,1379
|7,1809
|% 1,11
|
|Riyal
|1,8071
|1,8162
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|16,69
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.458
|23,40
|
|Tam
|2.500
|2.529
|27,90
|
|Yarım
|1.220
|1.231
|9,80
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,48
|40,48
|-0,32
|