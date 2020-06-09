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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.06.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı Katmerciler A.Ş. Bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkanı, Genel Müdür Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür Katmerciler A.Ş. Bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Gimkat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
FURKAN KATMERCİ İcra Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Üyeliği Gimkat A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CFO
GÖKMEN ÖLÇER Mali İşler Koordinatörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Koordinatörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850280


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 6,05 3.381.878 % 10,00  
YONGA 29,48 828.653 % 10,00  
RTALB 22,66 3.325.106 % 10,00  
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
TACTR 6,72 1.540.244 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6395 8,6828 % 0,33  
Frank 7,1379 7,1809 % 1,11  
Riyal 1,8071 1,8162 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 16,69  
Altın Gr. 375 375 4,32  
Cumhuriyet 2.428 2.458 23,40  
Tam 2.500 2.529 27,90  
Yarım 1.220 1.231 9,80  
Çeyrek 610 617 6,00  
Gümüş.Ons 17,64 17,69 -0,11  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,48 40,48 -0,32  
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