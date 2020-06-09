***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİSMAİL KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı Katmerciler A.Ş. Bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu BaşkanıMEHMET KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkanı, Genel Müdür Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür Katmerciler A.Ş. Bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Gimkat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Genel MüdürFURKAN KATMERCİ İcra Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Üyeliği Gimkat A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CFOGÖKMEN ÖLÇER Mali İşler Koordinatörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Koordinatörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850280BIST