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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2020 15:00
GÜNCEL HABERLER



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Merkez Fabrika :10032 Sokak NO:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İzmir
Ankara Başkent OSB Üretim Şubesi : Malıköy Mah.23.Cad.No:3 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Sincan / Ankara
Ankara Başkent OSB Üretim Şubesi 2 : Malıköy Mah.22.Cad.No:9 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Sincan / Ankara


İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Merkez : 10032 Sokak NO:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İzmir 0 232 376 75 75 0 232 502 20 73
Ankara Ofis Şube : Kızılırmak Mah. 1445 Cad. NO:2B/82 The Paragon İş Merkezi Çukurambar Çankaya / Ankara 0 312 220 06 42 0 312 287 45 33
Ankara Başkent OSB Üretim Şubesi: Malıköy Mah.23.Cad.No:3 Sincan Ankara 0 312 504 84 19 0 312 504 84 20
İstanbul Şube : Küçükbakkalköy Mahallesi Küçük Setli Sokak Denge Panaroma 2015 Plaza No:5/9 K:6 D:24 Ataşehir İstanbul
Irak Şube : Mahalle 213 No:27 Ev No:15 Bağdat / Irak
Ankara Başkent OSB Üretim Şubesi 2 : Malıköy Mah.22.Cad.No:9 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Sincan / Ankara




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851569


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 40,08 201.863.433 % 9,99  
DOAS 14,88 138.746.134 % 9,98  
SNPAM 8,71 5.652.994 % 9,97  
UZERB 4,86 220.950 % 9,95  
BAYRK 8,42 15.058.353 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5863 8,6294 % 0,02  
Frank 7,1905 7,2338 % 0,28  
Riyal 1,8226 1,8318 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 -6,96  
Altın Gr. 379 379 -1,38  
Cumhuriyet 2.466 2.479 -1,90  
Tam 2.531 2.544 -5,70  
Yarım 1.233 1.243 -0,90  
Çeyrek 618 622 -0,50  
Gümüş.Ons 17,48 17,52 0,05  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,01  
B. Petrol 40,67 40,67 -0,29  
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