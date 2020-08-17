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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.08.2020 16:14
GÜNCEL HABERLER



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkanı Katmerciler A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı 15.81 A-B -
MEHMET KATMERCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı / Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanlığı Katmerciler A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Gimkat A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür 4.4 A-B Bağımsız Üye Değil -
BİROL YENCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.09.2019 İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil -
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 06.09.2019 İcrada Görevli Değil - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
HÜSEYİN KOCABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 06.09.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869386


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Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,42 27,45 0,99  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,25  
B. Petrol 45,28 45,28 0,48  
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