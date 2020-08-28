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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.08.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay senedi 11.11.2010 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) BİST Ana Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871656


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.101
Değişim :  -0,76% |  -8,38
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.109  
En Yüksek
1.114 En Düşük
1.095
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 26,62 79.543.997 % 10,00  
DOKTA 30,14 7.864.768 % 10,00  
METUR 2,75 4.633.433 % 10,00  
RALYH 6,49 20.813.581 % 10,00  
OZBAL 6,06 95.229.515 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3318 7,3405 % -0,23  
Euro 8,7168 8,7326 % 0,36  
Sterlin 9,7522 9,8012 % 0,84  
Frank 8,0766 8,1253 % 0,32  
Riyal 1,9507 1,9605 % -0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.967 37,40  
Altın Gr. 464 464 8,59  
Cumhuriyet 3.064 3.110 37,00  
Tam 3.056 3.135 41,67  
Yarım 1.477 1.516 20,16  
Çeyrek 741 758 10,08  
Gümüş.Ons 27,53 27,57 0,52  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,12  
B. Petrol 45,78 45,78 0,18  
Seans Raporu 18:05
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