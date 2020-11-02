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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.11.2020 17:27
GÜNCEL HABERLER



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 0 TRY 8,00 Yönetim kurulu üye sayısının yarısını seçme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 0 TRY 92,00 Yoktur İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Araç üstü ekipman üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Boyama İşçiliği 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. Kaynak İşçiliği 825000 789250 TRY 95,67 TRY 20,00 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885431


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RYGYO 4,84 89.796.195 % 10,00  
MAALT 84,15 8.599.488 % 10,00  
DIRIT 2,64 1.902.298 % 10,00  
KRDMD 3,41 1.485.632.015 % 10,00  
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Riyal 2,2410 2,2523 % 1,01  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 14,08  
Altın Gr. 513 513 8,73  
Cumhuriyet 3.398 3.450 60,00  
Tam 3.383 3.467 51,34  
Yarım 1.635 1.677 24,84  
Çeyrek 820 839 12,42  
Gümüş.Ons 24,00 24,02 0,38  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 0,15  
B. Petrol 38,37 38,37 0,43  
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