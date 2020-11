***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 0 TRY 8,00 Yönetim kurulu üye sayısının yarısını seçme imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 0 TRY 92,00 Yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Araç üstü ekipman üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKatmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Boyama İşçiliği 500000 500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkIsıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. Kaynak İşçiliği 825000 789250 TRY 95,67 TRY 20,00 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885431BIST