***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL KATMERCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Katmerciler A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı 9.26 A-B Bağımsız Üye Değil -MEHMET KATMERCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı / Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanlığı Katmerciler A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Gimkat A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür 2.82 A-B Bağımsız Üye Değil -BİROL YENCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.09.2019 İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil -MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 06.09.2019 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHÜSEYİN KOCABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 06.09.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918030BIST