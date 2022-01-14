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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.01.2022 17:17
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Araç üstü ekipman üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Boyama İşçiliği 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. Kaynak İşçiliği 825000 789250 TRY 95,67 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994172


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BIST En Aktif Hisseler17:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 97,35 1.296.741 % 10,00  
DOAS 50,00 180.500.791 % 9,99  
PKENT 350,60 28.621.332 % 9,99  
QNBFB 43,62 988.037 % 9,98  
DARDL 3,89 254.096.565 % 9,89  
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17:41 Alış Satış %  
Dolar 13,5440 13,5599 % -0,16  
Euro 15,4957 15,5125 % -0,44  
Sterlin 18,4788 18,5715 % -0,39  
Frank 14,7870 14,8761 % -0,35  
Riyal 3,5958 3,6138 % -0,33  
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17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -0,83  
Altın Gr. 794 794 -1,37  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,96 23,00 -0,09  
Gümüş Gr. 10,01 10,02 -0,06  
B. Petrol 85,16 85,16 0,69  
Seans Raporu 17:41
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