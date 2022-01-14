***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.01.2022 17:17
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Araç üstü ekipman üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Boyama İşçiliği 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. Kaynak İşçiliği 825000 789250 TRY 95,67 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994172
BIST
17:432.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,41
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
17:4313,5607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0213
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
17:4315,5111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0705
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
17:43793,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,88
|Açılış
|: 793,45
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler17:41
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|180.500.791
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.621.332
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|254.096.565
|% 9,89
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|RALYH
|9,39
|57.295.359
|% -5,72
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,34
|3.942.764.340
|% -1,53
|
|KRDMD
|13,30
|3.739.529.158
|% -0,37
|
|EREGL
|31,50
|1.476.457.900
|% -0,38
|
|SISE
|15,09
|1.363.386.958
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,86
|1.169.439.717
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,44
|950.490.305
|% 2,95
|
|YKBNK
|3,86
|1.169.439.717
|% 1,31
|
|KRDMD
|13,30
|3.739.529.158
|% -0,37
|
|THYAO
|28,34
|3.942.764.340
|% -1,53
|
|HALKB
|5,10
|570.274.729
|% 4,29
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5440
|13,5599
|% -0,16
|
|Euro
|15,4957
|15,5125
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,4788
|18,5715
|% -0,39
|
|Frank
|14,7870
|14,8761
|% -0,35
|
|Riyal
|3,5958
|3,6138
|% -0,33
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,83
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|0,69
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:55AKFGY
Yüzde 7.52 oranında artışla 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 127, 508 adet işlem
-
17:54AYEN
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 847, 731 adet işlem
-
17:53PSDTC
Yüzde 7.64 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 529 adet işlem