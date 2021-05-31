***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
31.05.2021 18:12
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/05/2021
Karar Sayısı
2021/14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.05.2021 tarihinde saat 17.00'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesinin 31.05.2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararı çerçevesinde 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan özet konsolide finansal tabloları ile dipnotları tarafımızdan incelenmiştir. Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, dipnotlar ve diğer finansal konulardaki bilgiler gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, ilişkin olduğu dönem itibari ile hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939108
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,5144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0370
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
18:05521,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,50
|Açılış
|: 521,08
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5084
|8,5144
|% 0,26
|
|Euro
|10,4149
|10,4242
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,0300
|12,0903
|% -0,04
|
|Frank
|9,4728
|9,5298
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|521
|522
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252