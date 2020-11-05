***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
05.11.2020 14:02
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %190 oranında olmak üzere 142.500.000 TL artışla 217.500.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 21.10.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 04.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 156.671,768 TL olup, kalan paylar, 06-09 Kasım 2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.katmerciler.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.infoyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu paylar Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere İsmail Katmerci tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886331
BIST
15:241.184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 16,20
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.184
En Düşük
1.170
15:248,4539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
15:2410,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1285
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0163
En Düşük
9,8472
15:24521,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,72
|Açılış
|: 521,65
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
523,06
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler15:22
|BLCYT
|6,60
|8.847.134
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|69.362.309
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.456.934
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,98
|1.545.529.443
|% 0,72
|
|SISE
|6,65
|954.221.540
|% 2,78
|
|TSKB
|2,00
|651.381.769
|% -3,38
|
|PETKM
|4,31
|611.159.659
|% 1,17
|
|EGEEN
|1.163,60
|587.193.431
|% -4,86
|
|SKBNK
|1,83
|577.795.260
|% 7,65
|
|TSKB
|2,00
|651.381.769
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,80
|511.422.147
|% 2,86
|
|ALBRK
|1,71
|399.559.298
|% 4,27
|
|GARAN
|6,98
|1.545.529.443
|% 0,72
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4439
|8,4515
|% 0,36
|
|Euro
|9,9940
|10,0057
|% 1,27
|
|Sterlin
|11,0027
|11,0578
|% 0,92
|
|Frank
|9,2734
|9,3292
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2450
|2,2563
|% 0,29
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|15,66
|
|Altın Gr.
|521
|522
|5,65
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|19,00
|
|Tam
|3.436
|3.523
|15,18
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|7,34
|
|Çeyrek
|833
|852
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,22
|
|B. Petrol
|40,91
|40,91
|-0,31
|
Seans Raporu
15:22
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15:33ACSEL
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15:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, MARKA, KERVN, RODRG, BLCYT, SANFM, DIRIT, MEGAP, CASA, NATEN
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15:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VANGD, UZERB, EUKYO, BRKO, ETYAT, ARTI, EUYO
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15:32
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