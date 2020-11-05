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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

05.11.2020 14:02
GÜNCEL HABERLER



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %190 oranında olmak üzere 142.500.000 TL artışla 217.500.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 21.10.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 04.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 156.671,768 TL olup, kalan paylar, 06-09 Kasım 2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr,  Şirketimizin www.katmerciler.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.infoyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
      
Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu paylar Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere İsmail Katmerci tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886331


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Altın Gr. 521 522 5,65  
Cumhuriyet 3.454 3.507 19,00  
Tam 3.436 3.523 15,18  
Yarım 1.661 1.704 7,34  
Çeyrek 833 852 3,67  
Gümüş.Ons 24,65 24,69 0,77  
Gümüş Gr. 6,68 6,69 0,22  
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