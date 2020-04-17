***KATVK* *AKTVK* *SEKFK* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *TFNVK* *ISMEN* *ENJSA* *AKDFA* *ZOREN* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
17.04.2020 17:36
***KATVK******AKTVK******SEKFK******GARAN******QNBFB******DENIZ******TFNVK******ISMEN******ENJSA******AKDFA******ZOREN******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, AKTVK, ATAGY, DENIZ, ENJSA, GARAN, ISMEN, KATVK, QNBFB, SEKFK, TFNVK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN42012 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK42014 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK42014 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYE2028 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP42117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42055 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42063 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62018 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD420B3 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfa
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 İtfa
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42031 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42015 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42011 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42011 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42029 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42029 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42037 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42045 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839054
BIST