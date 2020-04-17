***KATVK* *AKTVK* *SEKFK* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *TFNVK* *ISMEN* *ENJSA* *AKDFA* *ZOREN* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***KATVK******AKTVK******SEKFK******GARAN******QNBFB******DENIZ******TFNVK******ISMEN******ENJSA******AKDFA******ZOREN******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, AKTVK, ATAGY, DENIZ, ENJSA, GARAN, ISMEN, KATVK, QNBFB, SEKFK, TFNVK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN42012 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK42014 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK42014 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYE2028 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP42117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42055 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42063 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfaENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62018 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD420B3 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfaKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 İtfaKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM42012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42031 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42015 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42011 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42011 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42029 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42029 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42037 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42045 FİNANSMAN BONOSU 17/04/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839054BIST