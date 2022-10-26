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***KATVK* *ZKBVK* *KNTFA* *HLVKS* *SMRVA* *TFNVK* *BRKVY* *QNBFL* *SKYMD* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

26.10.2022 17:38
***KATVK* *ZKBVK* *KNTFA* *HLVKS* *SMRVA* *TFNVK* *BRKVY* *QNBFL* *SKYMD* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***KATVK******ZKBVK******KNTFA******HLVKS******SMRVA******TFNVK******BRKVY******QNBFL******SKYMD******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, BRKVY, KNTFA, ZKBVK, QNBFL, SMRVA, ERGLI, KATVK, TFNVK, SKYMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA22310 150.000.000 26.10.2022 01.02.2023 28.10.2022
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS22311 16.500.000 26.10.2022 23.02.2023 28.10.2022
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF22316 25.000.000 26.10.2022 02.02.2023 28.10.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK12338 500.000.000 26.10.2022 27.01.2023 28.10.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR32331 50.000.000 26.10.2022 01.03.2023 28.10.2022
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVY22311 19.000.000 26.10.2022 10.02.2023 28.10.2022
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT12320 77.000.000 26.10.2022 25.01.2023 28.10.2022
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLM72316 264.800.000 26.10.2022 26.07.2023 28.10.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVKA2228 200.000.000 26.10.2022 14.12.2022 28.10.2022
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD12332 49.312.200 26.10.2022 25.01.2023 28.10.2022


İlgili Şirketler [HLVKS, BRKVY, KNTFA, ZKBVK, QNBFL, SMRVA, ERGLI, KATVK, TFNVK, SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074378


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