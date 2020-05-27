***KATVK* *ZORLF* *AKTIF* *MGROS* *ODEA* *AKBNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***KATVK******ZORLF******AKTIF******MGROS******ODEA******AKBNK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, ERGLI, KATVK, MGROS, ODEA, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB52012 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK520D6 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62028 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT72019 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM52011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/05/2020 İtfaKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM52011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA52079 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846966BIST