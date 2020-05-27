***KATVK* *ZORLF* *AKTIF* *MGROS* *ODEA* *AKBNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
27.05.2020 17:40
***KATVK******ZORLF******AKTIF******MGROS******ODEA******AKBNK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, ERGLI, KATVK, MGROS, ODEA, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB52012 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK520D6 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62028 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT72019 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM52011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/05/2020 İtfa
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM52011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA52079 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 27/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846966
BIST