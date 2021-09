KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÖMER FAİK YILMAZ 138337 TRY 89,25AYŞE KARAUSTA 5813 TRY 3,750AYŞE KUTBAY 6200 TRY 4BÜNYAMİN KALYONCU 1550 TRY 1SERAP BİLİR 1550 TRY 1MUSTAFA METİN UTKAN 1550 TRY 1TOPLAM 155000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962481BIST