***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın, üretimini gerçekleştiren çiftçilerimizin ürettiği pancar bedeli toplam 7.677.149.987,20 TL'dir. Üretim döneminde ayni ve nakdi avans olarak 3.200.463.953,49 TL ödeme yapılmış olup, kalan 4.476.686.033,71 TL tutar, 13-16 Şubat 2024 tarihlerinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248797BIST