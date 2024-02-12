***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2024 12:45
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın, üretimini gerçekleştiren çiftçilerimizin ürettiği pancar bedeli toplam 7.677.149.987,20 TL'dir. Üretim döneminde ayni ve nakdi avans olarak 3.200.463.953,49 TL ödeme yapılmış olup, kalan 4.476.686.033,71 TL tutar, 13-16 Şubat 2024 tarihlerinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248797
BIST
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13:069.139
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 92,94
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0630,7004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0259
|Açılış
|: 30,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0633,0969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0161
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:061.994,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.994,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:06
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|DGNMO
|11,77
|14.012.152
|% 0,00
|
|HATSN
|89,95
|624.508.957
|% 0,00
|
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|DGNMO
|11,77
|14.012.152
|% 0,00
|
|HATSN
|89,95
|624.508.957
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.319.310.290
|% 0,00
|
|REEDR
|45,76
|3.446.838.625
|% 0,00
|
|GUBRF
|177,90
|3.269.963.698
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,80
|3.244.104.627
|% 0,00
|
|SASA
|41,00
|2.924.758.773
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,02
|785.616.061
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,86
|263.503.637
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|669.718.556
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,47
|312.075.610
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,48
|437.970.225
|% 0,00
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6956
|30,7004
|% 0,08
|
|Euro
|33,0878
|33,0969
|% -0,05
|
|Sterlin
|38,6380
|38,8318
|% 0,03
|
|Frank
|34,9156
|35,1259
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1620
|8,2030
|% 0,09
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|877,33
|878,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,56
|878,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,44
|2.020,72
|% 0,66
|