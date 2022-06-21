***KCAER* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
21.06.2022 08:45
***KCAER******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038353
BIST
18:052.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.555
En Düşük
2.511
18:0517,3174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0142
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
18:0518,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2655
En Düşük
18,1722
18:051.022,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.022,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.021,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.205,50
|193.608.770
|% 10,00
|
|CLEBI
|294,90
|177.741.711
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.613.716
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|986.900
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.890.900
|% 9,98
|
|SERVE
|25,00
|809.463
|% -7,95
|
|ISDMR
|23,60
|159.698.268
|% -5,98
|
|DOBUR
|44,44
|2.547.237
|% -5,89
|
|RAYSG
|12,00
|2.109.457
|% -5,44
|
|BRKO
|1,37
|2.231.309
|% -4,86
|
|THYAO
|50,85
|7.426.793.138
|% 5,54
|
|EREGL
|27,92
|4.780.499.181
|% -3,19
|
|SISE
|22,40
|2.046.349.957
|% 2,28
|
|SASA
|45,52
|1.672.255.063
|% -1,13
|
|TUPRS
|260,40
|1.256.951.173
|% -2,98
|
|ODAS
|3,09
|995.197.728
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,87
|989.126.975
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|779.536.431
|% 2,78
|
|EREGL
|27,92
|4.780.499.181
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,62
|400.189.301
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3062
|17,3233
|% -0,05
|
|Euro
|18,2140
|18,2325
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,1893
|21,2956
|% 0,10
|
|Frank
|17,8484
|17,9559
|% 0,04
|
|Riyal
|4,6056
|4,6287
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.774
|6.897
|-7,00
|
|Yarım
|3.325
|3.374
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
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17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
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17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem