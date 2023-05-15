***KCAER* *AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER******AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KCAER]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 11.05.2023 tarihli ve 2023/21 nolu kararına istinaden, Şirketimize ait, Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Horsunlu - Ortakçı Mahallesi J-443 ruhsat numaralı 5061,46 hektar alana ve ruhsatta koordinatları belirtilen 5782,72 hektarlık bloke alana sahip jeotermal kaynaklı ve doğal mineralli sular işletme ruhsatının Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151565BIST