***KCAER* *AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 21:55
***KCAER******AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KCAER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.05.2023 tarihli ve 2023/21 nolu kararına istinaden, Şirketimize ait, Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Horsunlu - Ortakçı Mahallesi J-443 ruhsat numaralı 5061,46 hektar alana ve ruhsatta koordinatları belirtilen 5782,72 hektarlık bloke alana sahip jeotermal kaynaklı ve doğal mineralli sular işletme ruhsatının Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151565
BIST
18:054.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,40
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0519,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0145
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6732
En Düşük
19,6429
18:0521,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0357
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,4083
En Düşük
21,3349
18:051.274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.274,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|74,80
|4.648.312
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.081.455
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.479.189
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.923.235
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.730.981
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.223.635
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.818.290
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.822.145
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.936.675
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.057.224.299
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|7.264.400.041
|% -6,18
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.813.905.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|ASELS
|40,52
|2.470.270.894
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,93
|2.337.475.080
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|KOZAL
|17,49
|2.383.298.172
|% 3,61
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|776.269.442
|% -9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6646
|19,6688
|% 0,07
|
|Euro
|21,3958
|21,3991
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5653
|24,6885
|% 1,20
|
|Frank
|21,8754
|22,0072
|% 0,78
|
|Riyal
|5,2291
|5,2553
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|5,21
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|9,71
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.499
|4.670
|-194,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.335
|-90,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,22
|15,24
|0,15
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem