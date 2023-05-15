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***KCAER* *AYDEM*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.05.2023 20:26
***KCAER* *AYDEM*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KCAER******AYDEM*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.05.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye ait  Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsatının şirketimize devri gerçekleşmiştir.
Daha önce ilettiğimiz gibi, enerjide öz tüketimimizin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak ve böylece hem enerji bağımsızlığımızı kazanarak uluslararası rekabette avantaj sağlamak hem de çevresel, sosyal ve yönetişim konularında toplumun geleceğine katkı sağlamak kurumsal stratejimizin önemli parçalarından biridir. Demir çelik sektöründe yeşil üretim yapan öncü firma konumumuzu güçlendirmek üzere, sahip olduğumuz çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin (GES) ardından, temiz enerji üretim kaynaklarımızı jeotermal enerji üretimi ile çeşitlendirmeyi hedeflemekteyiz.
Mevcut GES'lerimiz ile yılda 15 milyon kWh olan elektrik üretimimizi Horsunlu Jeo Termal santral birinci faz yatırımlarımızın tamamlanmasının ardından eklenecek tahmini 45 milyon kWh üretim ile toplam 60 milyon kWh'a ulaştırmayı ve tüketimizin tamamını kendi santrallerimizden sağlayacak seviyeye gelmeyi hedefliyoruz.
Horsunlu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su ruhsat sahasında bulunan iki adet üretim kuyusunun yanısıra yapılacak ilave yatırım çalışmaları sonrasında, sözkonusu elektrik üretim kapasitemizin önemli oranda yükselmesini ve stratejik büyüme alanı olarak seçtiğimiz enerji sektöründe, yenilenebilir kaynaklar açısından çeşitlendirilmiş, güçlü bir portföye ulaşmayı hedeflemekteyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151551


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