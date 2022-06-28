***KCAER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
28.06.2022 18:15
***KCAER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KCAER]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
28/06/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
56.100.000
Baz Fiyat (TL)
27,5
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/06/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
22-24/06/2022
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 56.100.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 233.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 30/06/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 27,5 TL/pay baz fiyat, "KCAER
.E
" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039804
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1065
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7062
En Düşük
16,5102
18:0517,5698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0434
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05973,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,22
|Açılış
|: 973,08
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.295.154
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.977
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.829.319
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.690.561
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|1.015.272
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.677.493
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.860.056
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.998.896
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.232.574
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.253.125
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6310
|16,6324
|% 0,64
|
|Euro
|17,4539
|17,5698
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,2023
|20,3037
|% -0,07
|
|Frank
|17,3022
|17,4065
|% 0,49
|
|Riyal
|4,4171
|4,4392
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,52
|
|Altın Gr.
|973
|973
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.455
|6.632
|40,00
|
|Yarım
|3.164
|3.244
|20,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.621
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,14
|-0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,96
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de