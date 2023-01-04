***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 11:02
***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KCAER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCAER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093034
BIST
12:195.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -38,68
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
12:1918,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
12:1919,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1750
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
12:191.121,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.121,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler12:17
|BRKO
|6,05
|3.260.056
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|10.474.460
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.683.239
|% 9,94
|
|KONYA
|4.166,00
|285.666.202
|% 9,71
|
|ULUSE
|225,00
|52.481.874
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.200.357
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|3.025.937
|% -9,93
|
|SANEL
|21,00
|13.561.499
|% -7,33
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|EKGYO
|9,54
|4.787.111.532
|% 1,27
|
|EREGL
|42,56
|4.473.984.308
|% 0,76
|
|THYAO
|145,60
|3.059.298.779
|% -1,22
|
|ASELS
|66,45
|3.010.013.921
|% -3,84
|
|ENKAI
|35,40
|2.665.213.422
|% 1,03
|
|EKGYO
|9,54
|4.787.111.532
|% 1,27
|
|KRDMD
|19,08
|2.475.612.099
|% 1,44
|
|YKBNK
|11,83
|1.421.567.318
|% 0,85
|
|ISCTR
|12,91
|1.354.484.014
|% 1,89
|
|EREGL
|42,56
|4.473.984.308
|% 0,76
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7407
|18,7497
|% 0,15
|
|Euro
|19,9326
|19,9483
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,5316
|22,6446
|% 0,85
|
|Frank
|20,1181
|20,2393
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9702
|4,9952
|% 0,16
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|23,81
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,51
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.563
|7.624
|49,00
|
|Yarım
|3.662
|3.727
|24,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,37
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|0,21
|
|B. Petrol
|80,33
|80,33
|-1,77
|