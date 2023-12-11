***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2023 14:39
***KCAER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KCAER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224463
BIST
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15:067.770
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -143,32
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:0628,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0102
|Açılış
|: 28,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0631,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0231
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:061.860,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,98
|Açılış
|: 1.860,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:04
|AVTUR
|8,80
|4.621.201
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.722.307
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|5.950.952
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|327.714.783
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|LIDER
|56,45
|214.364.493
|% -9,17
|
|ALCAR
|1.330,00
|354.206.424
|% -8,97
|
|EGEEN
|12.502,50
|838.068.205
|% -8,91
|
|THYAO
|248,80
|4.346.782.480
|% -2,05
|
|AGROT
|15,27
|1.866.447.880
|% 9,94
|
|TCELL
|57,75
|1.813.995.862
|% -1,28
|
|AKBNK
|34,90
|1.783.962.370
|% -0,17
|
|ISCTR
|22,14
|1.769.549.350
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,64
|1.270.161.048
|% -3,29
|
|AGROT
|15,27
|1.866.447.880
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.761.689.032
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,14
|1.769.549.350
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,67
|370.638.103
|% -2,91
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9876
|28,9942
|% 0,03
|
|Euro
|31,2288
|31,2464
|% 0,10
|
|Sterlin
|36,3885
|36,5710
|% 0,35
|
|Frank
|32,8155
|33,0132
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7453
|% 0,03
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,95
|% 0,66
|
|Platin
|924,93
|926,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,53
|953,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,52
|75,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,39
|1.995,70
|% 0,66
|