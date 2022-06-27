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***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

27.06.2022 09:53
***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Ara


***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 22-24 Haziran 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda listelenmektedir.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan SSunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon (IIS) 3.636.363 % 6,48 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039331


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IHAAS 29,14 2.636.553 % 9,96  
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Altın Gr. 978 978 -13,76  
Cumhuriyet 6.581 6.680 -44,00  
Tam 6.513 6.621 -241,00  
Yarım 3.197 3.238 -118,00  
Çeyrek 1.602 1.619 -59,00  
Gümüş.Ons 21,40 21,43 0,27  
Gümüş Gr. 11,44 11,45 -0,04  
B. Petrol 110 110 0,79  
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