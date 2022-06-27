***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
27.06.2022 09:53
***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 22-24 Haziran 2022 tarihleri arasında
gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan SSunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon (IIS) 3.636.363 % 6,48 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039331
BIST
15:092.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -22,43
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:0916,5248
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -0,3596
|Açılış
|: 16,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:0917,4665
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -0,3607
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:09973,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -18,25
|Açılış
|: 973,85
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:09
|RYSAS
|8,47
|9.592.533
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.191.487
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.649.680
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.553
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.592
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,15
|55.293.243
|% -4,59
|
|KGYO
|8,22
|23.517.884
|% -4,31
|
|GSDHO
|3,93
|67.533.826
|% -4,15
|
|THYAO
|49,74
|3.238.258.471
|% -1,01
|
|SISE
|21,92
|1.471.485.701
|% 0,74
|
|EREGL
|27,94
|1.111.175.383
|% 0,29
|
|ASELS
|23,82
|805.593.411
|% -3,01
|
|AKBNK
|8,55
|722.973.111
|% -2,51
|
|ODAS
|3,17
|363.646.299
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|485.283.843
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|722.973.111
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|195.948.910
|% -1,54
|
|SISE
|21,92
|1.471.485.701
|% 0,74
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5054
|16,5248
|% -2,13
|
|Euro
|17,4390
|17,4665
|% -2,02
|
|Sterlin
|20,2156
|20,3170
|% -2,13
|
|Frank
|17,1625
|17,2659
|% -2,20
|
|Riyal
|4,3919
|4,4139
|% -2,10
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|5,85
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-13,76
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.513
|6.621
|-241,00
|
|Yarım
|3.197
|3.238
|-118,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.619
|-59,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,79
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 32 kaybederek (% -0.95 ) 2, 757
-
15:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ODAS, YKBNK
-
15:24
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, RYSAS, SANEL
-
15:24XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 19, 839.00 milyon TL de
-
15:24DOAS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 81.25 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 234 adet işlem