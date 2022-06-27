***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
27.06.2022 10:17
***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
paylarının 22-24 Haziran 2022 tarihleri arasında
gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda listelenmektedir. (ek dosyada düzeltme yapılmıştır)
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon (IIS) 3.636.363 % 6,48 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039345
BIST
13:402.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -29,81
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:4016,7240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1604
|Açılış
|: 16,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:4017,7177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1095
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
13:40988,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,54
|Açılış
|: 988,55
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:38
|SANEL
|7,92
|6.989.622
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.441.794
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.312.225
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.291.509
|% 9,87
|
|BERA
|15,85
|248.832.070
|% 9,08
|
|SNKRN
|23,20
|1.941.144
|% -9,94
|
|BALAT
|12,05
|387.662
|% -7,31
|
|BFREN
|1.132,90
|11.294.313
|% -4,11
|
|DOAS
|81,65
|43.343.868
|% -4,00
|
|GLBMD
|6,63
|3.640.399
|% -3,91
|
|THYAO
|49,76
|2.660.235.934
|% -0,98
|
|SISE
|21,60
|1.030.365.383
|% -0,74
|
|EREGL
|27,78
|869.021.300
|% -0,29
|
|ASELS
|23,74
|662.645.913
|% -3,34
|
|SAHOL
|20,30
|548.987.191
|% -1,55
|
|ODAS
|3,16
|283.387.846
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|368.100.905
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|497.353.152
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|142.294.763
|% -1,92
|
|THYAO
|49,76
|2.660.235.934
|% -0,98
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7142
|16,7327
|% -0,90
|
|Euro
|17,6930
|17,7161
|% -0,62
|
|Sterlin
|20,4554
|20,5579
|% -0,97
|
|Frank
|17,3722
|17,4769
|% -1,00
|
|Riyal
|4,4394
|4,4617
|% -1,04
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|11,92
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-38,00
|
|Tam
|6.568
|6.662
|-200,00
|
|Yarım
|3.224
|3.258
|-98,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.629
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,24
|