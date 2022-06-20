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***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

20.06.2022 20:51
***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Açıklamalar

   Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 16.06.2022 tarihinde onaylanan izahnamenin 186'ıncı sayfasında "Her bir Konsorsiyum Üyesi, Kurul'un kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dâhilinde kalmak kaydıyla kredili başvurularını kabul edebilirler. Kredi, dağıtım sonuçları belli olduktan sonra, hak edilen pay adedinin nihai halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın tahsil edildiği günden itibaren kullanılmış sayılacaktır." ibaresine yer verilmiş olup ilgili ibare i-SPK.45.5 (16/06/2022 tarihli ve 32/917 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca güncellenmiştir. Güncellenmiş ibareyi içeren izahnamenin 186'ıncı sayfası ilgili tüm taraflarca yeniden imzalanmış olup SPK tarafından 20.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanmış 186. sayfa, düzeltilmiş hali ile güncellenen onaylı izahnamenin 4.bölümü (sayfa 150-190) ve 186'ıncı sayfada gerçekleşen değişiklikleri gösteren değişiklik metni işbu açıklamalarımız ekinde sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038345


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