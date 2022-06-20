***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
20.06.2022 20:51
***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 16.06.2022 tarihinde onaylanan izahnamenin 186'ıncı sayfasında "Her bir Konsorsiyum Üyesi, Kurul'un kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dâhilinde kalmak kaydıyla kredili başvurularını kabul edebilirler. Kredi, dağıtım sonuçları belli olduktan sonra, hak edilen pay adedinin nihai halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın tahsil edildiği günden itibaren kullanılmış sayılacaktır." ibaresine yer verilmiş olup ilgili ibare i-SPK.45.5 (16/06/2022 tarihli ve 32/917 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca güncellenmiştir. Güncellenmiş ibareyi içeren izahnamenin 186'ıncı sayfası ilgili tüm taraflarca yeniden imzalanmış olup SPK tarafından 20.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanmış 186. sayfa, düzeltilmiş hali ile güncellenen onaylı izahnamenin 4.bölümü (sayfa 150-190) ve 186'ıncı sayfada gerçekleşen değişiklikleri gösteren değişiklik metni işbu açıklamalarımız ekinde sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038345
BIST
18:052.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,87
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.511
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1.030,69
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.205,50
|193.608.770
|% 10,00
|
|CLEBI
|294,90
|177.741.711
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.613.716
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|986.900
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.890.900
|% 9,98
|
|SERVE
|25,00
|809.463
|% -7,95
|
|ISDMR
|23,60
|159.698.268
|% -5,98
|
|DOBUR
|44,44
|2.547.237
|% -5,89
|
|RAYSG
|12,00
|2.109.457
|% -5,44
|
|BRKO
|1,37
|2.231.309
|% -4,86
|
|THYAO
|50,85
|7.426.793.138
|% 5,54
|
|EREGL
|27,92
|4.780.499.181
|% -3,19
|
|SISE
|22,40
|2.046.349.957
|% 2,28
|
|SASA
|45,52
|1.672.255.063
|% -1,13
|
|TUPRS
|260,40
|1.256.951.173
|% -2,98
|
|ODAS
|3,09
|995.197.728
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,87
|989.126.975
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|779.536.431
|% 2,78
|
|EREGL
|27,92
|4.780.499.181
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,62
|400.189.301
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3036
|17,3074
|% -0,10
|
|Euro
|18,1668
|18,2190
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,1152
|21,2211
|% 0,01
|
|Frank
|17,7905
|17,8977
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5977
|4,6207
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.840
|-0,80
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.774
|6.896
|-70,00
|
|Yarım
|3.326
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|-0,06
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|B. Petrol
|114
|114
|1,15
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Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
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17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
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Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
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17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
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17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem