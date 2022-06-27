***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 09:53
***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KCAER]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039329
BIST
15:402.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -18,42
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:4016,5233
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,3611
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:4017,4650
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -0,3622
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:40970,98
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -21,12
|Açılış
|: 971,13
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:38
|SANEL
|7,92
|7.215.476
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|4.326.618
|% 9,97
|
|MAKIM
|17,11
|37.694.782
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.652.259
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.520.363
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|AKYHO
|1,63
|9.419.418
|% -5,78
|
|DOAS
|81,30
|57.677.619
|% -4,41
|
|ISKPL
|4,83
|55.616.871
|% -4,17
|
|THYAO
|49,76
|3.300.704.184
|% -0,98
|
|SISE
|21,88
|1.519.543.529
|% 0,55
|
|EREGL
|28,02
|1.178.807.624
|% 0,57
|
|ASELS
|23,84
|819.904.446
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,54
|743.874.446
|% -2,62
|
|ODAS
|3,16
|371.901.627
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|500.832.979
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|743.874.446
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|197.013.224
|% -1,92
|
|ISCTR
|4,62
|327.132.267
|% -1,70
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4974
|16,5049
|% -2,25
|
|Euro
|17,4227
|17,4496
|% -2,12
|
|Sterlin
|20,1762
|20,2774
|% -2,32
|
|Frank
|17,1534
|17,2567
|% -2,25
|
|Riyal
|4,3844
|4,4064
|% -2,26
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|3,38
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-20,40
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.476
|6.591
|-271,00
|
|Yarım
|3.180
|3.224
|-132,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|-67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,65
|