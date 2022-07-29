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***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.07.2022 18:27
***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 22-23-24 Haziran 2022 tarihlerinde 27,50 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 29 Temmuz 2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049433


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Altın Gr. 1.015 1.016 2,98  
Cumhuriyet 6.711 6.812 2,00  
Tam 6.768 6.850 16,00  
Yarım 3.298 3.349 8,00  
Çeyrek 1.654 1.674 4,00  
Gümüş.Ons 20,21 20,24 0,22  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,11  
B. Petrol 105 105 2,76  
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