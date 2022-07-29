***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 18:27
***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KCAER]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 22-23-24 Haziran 2022 tarihlerinde 27,50 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 29 Temmuz 2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049433
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0095
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.016,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.016,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9109
|17,9128
|% -0,05
|
|Euro
|18,2717
|18,2991
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,7395
|21,8485
|% -0,15
|
|Frank
|18,7423
|18,8552
|% 0,19
|
|Riyal
|4,7580
|4,7819
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,71
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.768
|6.850
|16,00
|
|Yarım
|3.298
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,76
|
Seans Raporu
18:05
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