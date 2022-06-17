***KCAER* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
17.06.2022 17:01
***KCAER******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [KCAER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038007
BIST
17:342.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 34,35
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.527
En Düşük
2.486
17:3417,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0298
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3310
En Düşük
17,2421
17:3418,1224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1528
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0938
17:341.024,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,46
|Açılış
|: 1.024,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KUYAS
|6,71
|28.754.328
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|YYLGD
|15,87
|198.288.665
|% 9,98
|
|IMASM
|48,74
|5.052.076
|% 9,97
|
|SANEL
|6,77
|9.762.995
|% 9,90
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|YGGYO
|21,10
|14.018.613
|% -5,72
|
|TDGYO
|6,35
|5.115.097
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,96
|7.465.271
|% -4,33
|
|THYAO
|47,72
|3.787.274.454
|% 0,80
|
|EREGL
|28,78
|3.009.382.443
|% -1,44
|
|SISE
|21,90
|1.890.666.048
|% 3,99
|
|SASA
|45,60
|1.616.603.260
|% 0,35
|
|AKBNK
|8,86
|1.392.397.710
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,82
|1.011.979.458
|% 3,66
|
|PRDGS
|2,72
|495.497.318
|% -1,45
|
|ODAS
|2,94
|497.817.229
|% -2,65
|
|AKBNK
|8,86
|1.392.397.710
|% 4,60
|
|TSKB
|2,24
|291.703.793
|% 5,16
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3219
|17,3313
|% 0,19
|
|Euro
|18,1110
|18,1180
|% -0,86
|
|Sterlin
|21,0646
|21,1703
|% -1,13
|
|Frank
|17,7894
|17,8965
|% -0,21
|
|Riyal
|4,6029
|4,6260
|% 0,12
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-15,78
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,75
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.795
|6.908
|-58,00
|
|Yarım
|3.336
|3.379
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,37
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47OYAYO
Yüzde 6.09 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 665 adet işlem
-
17:46SMRTG
Yüzde 7.93 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 080, 148 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 2, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 29, 425.00 milyon TL de
-
17:43EPLAS
Yüzde 5.14 oranında artışla 17.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 310 adet işlem
-
17:41KOZAA
Yüzde 7.49 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 794, 939 adet işlem