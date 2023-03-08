***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.03.2023 18:20
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2023 tarihli ve 2023/6 sayılı kararı uyarınca, Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü ve "Bağışlar" başlıklı 20'nci maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadiline, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli izinlerin alınmasını takiben değişiklerin Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Esas Sözleşme tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (08.03.2023) itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121812
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