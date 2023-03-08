***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2023 tarihli ve 2023/6 sayılı kararı uyarınca, Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü ve "Bağışlar" başlıklı 20'nci maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadiline, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli izinlerin alınmasını takiben değişiklerin Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Esas Sözleşme tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (08.03.2023) itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121812BIST