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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

23.03.2023 18:20
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü ve "Bağışlar" başlıklı 20'nci maddelerinin değişmesine yönelik yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 23.03.2023 tarih ve Sayı :E-29833736-110.03.03-35053 sayılı izin yazısıyla ile onaylanmış olup, 23.03.2023 (bugün) tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127483


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