***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2023AçıklamalarŞirketimizin yürürlükteki esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3, 20 26/04/2023 26/04/2023 108196 30/11/2022 30/11/2022 10715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227847BIST