***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.12.2023 19:23
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2023
Açıklamalar
Şirketimizin yürürlükteki esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3, 20 26/04/2023 26/04/2023 10819
6 30/11/2022 30/11/2022 10715
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228227
BIST
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18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -207,39
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1041
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
18:0532,2343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0588
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
18:051.932,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 16,40
|Açılış
|: 1.932,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.945,28
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|554.400,00
|4.989.113
|% 10,00
|
|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|EMNIS
|104,90
|3.586.449
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|GUBRF
|212,90
|564.135.737
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|THYAO
|233,00
|7.610.296.924
|% -4,90
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|AKBNK
|39,16
|3.622.728.951
|% 0,15
|
|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1982
|29,2577
|% 0,36
|
|Euro
|32,2125
|32,2343
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,0078
|37,1934
|% 0,37
|
|Frank
|33,9892
|34,1939
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7650
|7,8040
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|975,13
|977,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.205,76
|1.212,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,48
|79,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,89
|2.057,26
|% 0,66
|