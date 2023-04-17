***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiAliağa A2 Fabrikamızda üretim faaliyetlerinin, yatırımların devreye alınması için, geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÇelik profil üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYatırımların devreye alınması için planlı duruşVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi24.04.2023-20.05.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYıllık üretim hacmine etkisinin olmayacağını öngörmekteyizFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYıllık satışlara etkisinin olmayacağını öngörmekteyizKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarGerekli alt yapı ve teknolojik yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte fabrika üretime açılacaktırYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih20.05.2023Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiOlumsuz bir etkisi olmayacaktır.AçıklamalarŞirketimizin gelecek yıllardaki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yatırım stratejilerimizi yenilenebilir enerji yatırımları ve katma değerli yeni ürün yatırımları olarak belirlediğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Özellikle dünyada üretimi zor ve kısıtlı olan özel çelik profil ürünlerine odaklanan şirketimiz, 2021 yılında toplam satış hacmindeki payı %33,1 olan katma değerli ürün satışını 2022'de %42'ye çıkarmıştı. Bu oranı daha da ileri yükseltme hedefimize paralel olarak, planladığımız A2 fabrika revizyonlarımızı gerçekleştirmek ve yeni makine ve teçhizatları üretim hatlarında devreye almak için A2 fabrikamızda 24 Nisan 2023 – 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında planlı duruş yapılacaktır. Duruş ardından yılın ikinci yarısındaki üretim planlamasıyla yıllık hedeflenen üretim ve sevkiyat miktarına ulaşılacaktır.Aliağa A2 fabrikamızdaki yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik son teknolojiyi kullanarak gerçekleştireceğimiz revizyon yatırımları sonrasında artacak olan katma değerli üretim miktarımızla şirketimiz küresel rekabet gücünü ve ihracatını daha da artırmayı hedeflemektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139415BIST