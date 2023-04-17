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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

17.04.2023 18:35
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Aliağa A2 Fabrikamızda üretim faaliyetlerinin, yatırımların devreye alınması için, geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Çelik profil üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yatırımların devreye alınması için planlı duruş
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
24.04.2023-20.05.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yıllık üretim hacmine etkisinin olmayacağını öngörmekteyiz
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yıllık satışlara etkisinin olmayacağını öngörmekteyiz
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Gerekli alt yapı ve teknolojik yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte fabrika üretime açılacaktır
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
20.05.2023
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Olumsuz bir etkisi olmayacaktır.
Açıklamalar

     Şirketimizin gelecek yıllardaki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yatırım stratejilerimizi yenilenebilir enerji yatırımları ve katma değerli yeni ürün yatırımları olarak belirlediğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Özellikle dünyada üretimi zor ve kısıtlı olan özel çelik profil ürünlerine odaklanan şirketimiz, 2021 yılında toplam satış hacmindeki payı %33,1 olan katma değerli ürün satışını 2022'de %42'ye çıkarmıştı. Bu oranı daha da ileri yükseltme hedefimize paralel olarak, planladığımız A2 fabrika revizyonlarımızı gerçekleştirmek ve yeni makine ve teçhizatları üretim hatlarında devreye almak için A2 fabrikamızda 24 Nisan 2023 – 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında planlı duruş yapılacaktır. Duruş ardından yılın ikinci yarısındaki üretim planlamasıyla yıllık hedeflenen üretim ve sevkiyat miktarına ulaşılacaktır.
Aliağa A2 fabrikamızdaki yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik son teknolojiyi kullanarak gerçekleştireceğimiz revizyon yatırımları sonrasında artacak olan katma değerli üretim miktarımızla şirketimiz küresel rekabet gücünü ve ihracatını daha da artırmayı hedeflemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139415


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Yarım 4.278 4.353 51,00  
Çeyrek 2.139 2.176 25,00  
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