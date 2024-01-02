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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

02.01.2024 18:12
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Aliağa A1 Fabrikamızda üretim faaliyetlerinin, yatırımların devreye alınması için geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Çelik profil üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yatırımların devreye alınması için planlı duruş
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
05.01.2024 - 05.03.2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yıllık üretim hacmine etkisinin olmayacağını öngörmekteyiz.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yıllık satışlara etkisinin olmayacağını öngörmekteyiz.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Gerekli alt yapı ve teknolojik yatırımlarının tamamlanmasıyla fabrika üretime geçecektir
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
06.03.2024
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Olumsuz bir etkisi olmayacaktır
Açıklamalar

Şirketimizin gelecek yıllardaki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yatırım stratejilerimizi yenilenebilir enerji yatırımları ve yüksek katma değerli yeni ürün yatırımları olarak belirlediğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu hedef doğrultusunda, Aliağa A2 Fabrikamızda 24 Nisan 2023 – 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında planlı duruş yapmış, üretim-sevkiyat hedeflerimizde hiçbir aksamaya neden olmadan yeni makine teçhizatları üretim hatlarında devreye alarak gerekli revizyonları gerçekleştirmiştik.  Yatırım planlarımızın ikinci fazı olarak Aliağa A1 fabrikamızda, 5 Ocak 2024 - 5 Mart 2024 tarihleri arasında planlı duruş gerçekleştirilerek, yeni makine ve teçhizatların devreye alınması için revizyon çalışmaları yapılacaktır.  Planlı duruş esnasında 2024 yılı için bütçelenen üretim ve sevkiyat hedeflerinde hiçbir aksama olmaması için gereken tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Aliağa A1 fabrikamızdaki yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik son teknolojiyi kullanarak gerçekleştireceğimiz bu yatırımlarımız sonrasında, üretim ve satışını artıracağımız katma değerli ürünlerimiz ile şirketimizin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlamayı, küresel rekabet avantajını ve ihracatını daha da güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231522


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