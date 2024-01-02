***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiAliağa A1 Fabrikamızda üretim faaliyetlerinin, yatırımların devreye alınması için geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÇelik profil üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYatırımların devreye alınması için planlı duruşVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi05.01.2024 - 05.03.2024Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYıllık üretim hacmine etkisinin olmayacağını öngörmekteyiz.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYıllık satışlara etkisinin olmayacağını öngörmekteyiz.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarGerekli alt yapı ve teknolojik yatırımlarının tamamlanmasıyla fabrika üretime geçecektirYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih06.03.2024Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiOlumsuz bir etkisi olmayacaktırAçıklamalarŞirketimizin gelecek yıllardaki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yatırım stratejilerimizi yenilenebilir enerji yatırımları ve yüksek katma değerli yeni ürün yatırımları olarak belirlediğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu hedef doğrultusunda, Aliağa A2 Fabrikamızda 24 Nisan 2023 – 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında planlı duruş yapmış, üretim-sevkiyat hedeflerimizde hiçbir aksamaya neden olmadan yeni makine teçhizatları üretim hatlarında devreye alarak gerekli revizyonları gerçekleştirmiştik. Yatırım planlarımızın ikinci fazı olarak Aliağa A1 fabrikamızda, 5 Ocak 2024 - 5 Mart 2024 tarihleri arasında planlı duruş gerçekleştirilerek, yeni makine ve teçhizatların devreye alınması için revizyon çalışmaları yapılacaktır. Planlı duruş esnasında 2024 yılı için bütçelenen üretim ve sevkiyat hedeflerinde hiçbir aksama olmaması için gereken tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Aliağa A1 fabrikamızdaki yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik son teknolojiyi kullanarak gerçekleştireceğimiz bu yatırımlarımız sonrasında, üretim ve satışını artıracağımız katma değerli ürünlerimiz ile şirketimizin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlamayı, küresel rekabet avantajını ve ihracatını daha da güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231522BIST