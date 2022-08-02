***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2022 19:31
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 4.322.077.646 1.710.894.749 2.444.237.112 1.158.854.318
Satışların Maliyeti
28 -3.212.420.091 -1.333.224.415 -1.789.706.157 -866.994.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.109.657.555 377.670.334 654.530.955 291.859.571
BRÜT KAR (ZARAR)
1.109.657.555 377.670.334 654.530.955 291.859.571
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -29.187.227 -12.785.361 -15.991.294 -6.273.536
Pazarlama Giderleri
29,30 -267.790.922 -95.564.662 -156.737.154 -65.626.066
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -1.022.252 -687.691 -550.869 -360.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 219.980.923 163.560.807 160.836.464 14.380.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -140.807.568 -167.437.308 -55.751.697 -51.672.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
890.830.509 264.756.119 586.336.405 182.306.760
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 22.340.000 6.431.542 0 6.303.193
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -128.963 0 -128.963 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 -862 -2.697 -687
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
913.041.546 271.186.799 586.204.745 188.609.266
Finansman Gelirleri
33 119.264.736 42.633.063 82.624.865 24.696.347
Finansman Giderleri
33 -616.402.133 -216.121.012 -364.964.970 -82.769.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
415.904.149 97.698.850 303.864.640 130.536.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -92.980.528 10.110.109 -64.253.265 10.406.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -82.815.853 -18.309.683 -48.255.309 -15.871.783
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.164.675 28.419.792 -15.997.956 26.278.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
322.923.621 107.808.959 239.611.375 140.942.849
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.923.621 107.808.959 239.611.375 140.942.849
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 4.447.983 1.835.445 2.677.156 1.803.656
Ana Ortaklık Payları
27 318.475.638 105.973.514 236.934.219 139.139.193
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 1,49640000 499,87510000 1,11330000 656,31690000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.868.918 231.433.935
Dönem Karı (Zararı)
322.923.621 107.808.959
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
322.923.621 107.808.959
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.910.723 56.322.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 35.100.210 24.376.832
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 3.802.435 5.577.055
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.952.211 5.351.974
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -278.739 225.081
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
128.963 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 3.743.410 4.274.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 2.088.324 3.375.806
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.403.093 469.553
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 251.993 428.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.606.568 57.950.290
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -46.661.934 -7.898.729
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 26.055.366 65.849.019
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-91.059.054 -19.655.599
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -22.340.000 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -68.719.054 -19.655.599
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 862
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 0 862
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 92.980.528 -10.110.109
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-5.050.238 -487.864
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.603.424
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -5.603.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-219.165.113 70.732.607
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 -40.019.277
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -257.743.259 -227.754.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 325.425 -227.754.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -258.068.684 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 383.537.183 -18.267.870
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 434.743.905 -18.267.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.206.722 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -996.146.970 -83.170.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -42.782.526 -62.725.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 561.461.650 253.472.742
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 379.971 253.472.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 561.081.679 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 5.437.128 2.044.442
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 13.108.471 43.864.895
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -11.189.771 43.864.895
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 24.298.242 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 115.444.383 172.977.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.481.173 30.311.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 30.505.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.481.173 -194.596
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.669.231 234.863.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.483.893 -955.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -49.316.420 -2.474.614
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.624.161 -43.111.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 5.715.077
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 5.715.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -133.624.161 -48.826.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -133.624.161 -48.826.760
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.169.535.007 189.509.484
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 543.769.349 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 543.769.349 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
603.869.402 247.852.628
Kredilerden Nakit Girişleri
8 603.869.402 247.852.628
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 302.515 -329.395
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
0 -58.013.749
Alınan Faiz
21.593.741 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.107.779.764 377.831.736
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.217.621 3.012.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.116.997.385 380.844.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 308.103.638 12.219.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.425.101.023 393.063.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.428.406.299 310.435.432
Ticari Alacaklar
10 775.478.650 521.687.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 305.581 631.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 775.173.069 521.056.596
Diğer Alacaklar
11 108.817.646 492.104.437
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 2.374.903 436.868.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 106.442.743 55.236.021
Türev Araçlar
12 209.341.764 139.664.247
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 209.341.764 139.664.247
Stoklar
13 1.622.134.069 625.708.360
Peşin Ödenmiş Giderler
15 78.626.448 35.843.922
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 78.626.448 35.843.922
ARA TOPLAM
4.222.804.876 2.125.444.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.222.804.876 2.125.444.000
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 10.152 260.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.152 260.544
Türev Araçlar
12 95.498.316 96.456.779
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 95.498.316 96.456.779
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 128.963
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 81.735.000 59.395.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.518.493.683 1.139.322.031
Arazi ve Arsalar
18 665.065.000 486.360.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 561.029 606.323
Binalar
18 185.482.259 167.070.654
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 351.801.914 269.123.487
Taşıtlar
18 22.314.070 13.385.356
Mobilya ve Demirbaşlar
18 25.258.907 17.878.014
Özel Maliyetler
18 466.006 540.187
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 267.444.102 184.358.010
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 100.396 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 22.354.570 21.453.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 12.073.108 17.190.833
Diğer Haklar
19 55.040 21.293
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
19 12.018.068 17.169.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 903.706 1.198.920
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.731.068.535 1.335.406.875
TOPLAM VARLIKLAR
5.953.873.411 3.460.850.875
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 837.409.211 708.933.992
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
833.849.979 708.143.382
Banka Kredileri
660.699.717 572.945.505
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
172.765.523 135.083.901
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
384.739 113.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.559.232 790.610
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.559.232 790.610
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.251.709.784 669.143.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.251.709.784 669.143.779
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.251.709.784 669.143.779
Ticari Borçlar
10 999.231.434 437.769.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.028.687 648.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 998.202.747 437.121.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 12.956.208 7.519.080
Diğer Borçlar
11 60.540.699 47.432.228
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 1.570.044 12.759.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 58.970.655 34.672.413
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 332.872.924 217.428.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
332.872.924 217.428.541
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 52.149.274 18.649.841
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.272.427 8.617.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 2.501.381 2.249.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 7.771.046 6.367.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 1.481.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 1.481.173
ARA TOPLAM
3.557.141.961 2.116.975.759
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.557.141.961 2.116.975.759
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 275.147.287 381.115.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
275.147.287 381.115.829
Banka Kredileri
199.942.005 272.803.084
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
75.205.282 108.312.745
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.684.928 9.382.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 10.684.928 9.382.749
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 62.600.000 19.998.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.432.215 410.497.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.905.574.176 2.527.472.815
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 2.038.091.005 928.655.276
Ödenmiş Sermaye
27 233.500.000 212.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 543.769.349 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 142.521.690 142.521.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 907.809.164 551.048.719
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 907.809.164 551.048.719
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
911.794.640 676.474.109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.985.476 -3.425.389
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -122.000.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -147.093.137 -138.023.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.936.690 14.719.069
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-171.029.827 -152.742.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 29.105.331 29.105.331
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
25.830.252 25.830.252
Yasal Yedekler
3.275.079 3.275.079
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 10.002.970 -581.460
Net Dönem Karı veya Zararı
27 318.475.638 132.584.430
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 10.208.230 4.722.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.048.299.235 933.378.060
TOPLAM KAYNAKLAR
5.953.873.411 3.460.850.875
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 90.000.000 -170.623.595 377.871.071 -2.020.715 2.086.237 -67.339.232 29.105.331 -81.959.763 81.378.303 258.497.637 509.231 259.006.868
Transferler
27 122.000.000 81.378.303 -81.378.303 122.000.000 122.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.905 3.012.530 -30.498.228 105.973.514 78.369.911 2.168.166 80.538.077
Dönem Karı (Zararı)
27 105.973.514 105.973.514 1.835.445 107.808.959
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.905 3.012.530 -30.498.228 -27.603.603 332.721 -27.270.882
Sermaye Arttırımı
-122.000.001 -122.000.001 88.977 -121.911.024
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-850.534 -850.534 -64.754 -915.288
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 212.000.000 171.474.129 255.871.070 -2.138.620 5.098.767 -97.837.460 29.105.331 -581.460 105.973.514 336.017.013 2.701.620 338.718.633
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 212.000.000 142.521.690 554.474.108 -3.425.389 14.719.069 -152.742.503 29.105.331 -581.460 132.584.430 928.655.276 4.722.784 933.378.060
Transferler
27 122.000.000 10.584.430 -132.584.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
235.320.532 -560.087 9.217.621 -18.287.324 318.475.638 544.166.380 5.485.446 549.651.826
Dönem Karı (Zararı)
27 318.475.638 318.475.638 4.447.984 322.923.622
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
235.320.532 -560.087 9.217.621 -18.287.324 225.690.742 1.037.462 226.728.204
Sermaye Arttırımı
21.500.000 21.500.000 21.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
543.769.349 543.769.349 543.769.349
Dönem Sonu Bakiyeler
27 233.500.000 543.769.349 142.521.690 911.794.640 -3.985.476 23.936.690 -171.029.827 29.105.331 10.002.970 318.475.638 2.038.091.005 10.208.230 2.048.299.235
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 322.923.621 107.808.959 239.611.375 140.942.849
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
234.762.334 -123.633 -1.394.263 -566.743
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 271.812.539 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -697.748 -154.541 -1.742.830 -708.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.352.457 30.908 348.567 141.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 139.551 30.908 348.567 141.685
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-36.492.008
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.034.129 -27.147.249 -23.334.555 -22.257.198
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 10.253.195 3.350.979 5.100.217 -191.013
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -21.907.721 -39.608.088 -35.086.225 -28.657.383
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-21.907.721 -39.608.088 -35.086.225 -28.657.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 3.620.397 9.109.860 6.651.453 6.591.198
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.620.397 9.109.860 6.651.453 6.591.198
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.728.205 -27.270.882 -24.728.818 -22.823.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
549.651.826 80.538.077 214.882.557 118.118.908
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.485.446 2.168.166 3.192.580 1.782.231
Ana Ortaklık Payları
544.166.380 78.369.911 211.689.977 116.336.677
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051271
BIST