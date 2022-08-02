***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 4.322.077.646 1.710.894.749 2.444.237.112 1.158.854.318Satışların Maliyeti28 -3.212.420.091 -1.333.224.415 -1.789.706.157 -866.994.747TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.109.657.555 377.670.334 654.530.955 291.859.571BRÜT KAR (ZARAR)1.109.657.555 377.670.334 654.530.955 291.859.571Genel Yönetim Giderleri29,30 -29.187.227 -12.785.361 -15.991.294 -6.273.536Pazarlama Giderleri29,30 -267.790.922 -95.564.662 -156.737.154 -65.626.066Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -1.022.252 -687.691 -550.869 -360.978Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 219.980.923 163.560.807 160.836.464 14.380.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -140.807.568 -167.437.308 -55.751.697 -51.672.583ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)890.830.509 264.756.119 586.336.405 182.306.760Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 22.340.000 6.431.542 0 6.303.193Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -128.963 0 -128.963 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 -862 -2.697 -687FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)913.041.546 271.186.799 586.204.745 188.609.266Finansman Gelirleri33 119.264.736 42.633.063 82.624.865 24.696.347Finansman Giderleri33 -616.402.133 -216.121.012 -364.964.970 -82.769.575SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)415.904.149 97.698.850 303.864.640 130.536.038Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -92.980.528 10.110.109 -64.253.265 10.406.811Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -82.815.853 -18.309.683 -48.255.309 -15.871.783Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -10.164.675 28.419.792 -15.997.956 26.278.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)322.923.621 107.808.959 239.611.375 140.942.849DÖNEM KARI (ZARARI)322.923.621 107.808.959 239.611.375 140.942.849Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 4.447.983 1.835.445 2.677.156 1.803.656Ana Ortaklık Payları27 318.475.638 105.973.514 236.934.219 139.139.193Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 1,49640000 499,87510000 1,11330000 656,31690000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.868.918 231.433.935Dönem Karı (Zararı)322.923.621 107.808.959Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)322.923.621 107.808.959Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.910.723 56.322.228Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 35.100.210 24.376.832Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10 3.802.435 5.577.055Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.952.211 5.351.974Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -278.739 225.081Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler128.963 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 3.743.410 4.274.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 2.088.324 3.375.806Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.403.093 469.553Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 251.993 428.826Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-20.606.568 57.950.290Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 -46.661.934 -7.898.729Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 26.055.366 65.849.019Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-91.059.054 -19.655.599Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -22.340.000 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -68.719.054 -19.655.599Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 862İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 0 862Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 92.980.528 -10.110.109Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-5.050.238 -487.864Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.603.424Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 0 -5.603.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-219.165.113 70.732.607Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 0 -40.019.277Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -257.743.259 -227.754.938İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 325.425 -227.754.938İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -258.068.684 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 383.537.183 -18.267.870İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 434.743.905 -18.267.870İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-51.206.722 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -996.146.970 -83.170.117Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -42.782.526 -62.725.823Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 561.461.650 253.472.742İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 379.971 253.472.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 561.081.679 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 5.437.128 2.044.442Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 13.108.471 43.864.895İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 -11.189.771 43.864.895İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 24.298.242 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 115.444.383 172.977.304İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.481.173 30.311.249Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 30.505.845Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.481.173 -194.596Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları122.669.231 234.863.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.483.893 -955.245Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -49.316.420 -2.474.614YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-133.624.161 -43.111.683Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 5.715.077Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 5.715.077Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -133.624.161 -48.826.760Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -133.624.161 -48.826.760Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.169.535.007 189.509.484Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 543.769.349 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 543.769.349 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri603.869.402 247.852.628Kredilerden Nakit Girişleri8 603.869.402 247.852.628Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 302.515 -329.395Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz0 -58.013.749Alınan Faiz21.593.741 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.107.779.764 377.831.736Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.217.621 3.012.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.116.997.385 380.844.266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 308.103.638 12.219.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.425.101.023 393.063.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.428.406.299 310.435.432Ticari Alacaklar10 775.478.650 521.687.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 305.581 631.006İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 775.173.069 521.056.596Diğer Alacaklar11 108.817.646 492.104.437İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 2.374.903 436.868.416İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 106.442.743 55.236.021Türev Araçlar12 209.341.764 139.664.247Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 209.341.764 139.664.247Stoklar13 1.622.134.069 625.708.360Peşin Ödenmiş Giderler15 78.626.448 35.843.922İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 78.626.448 35.843.922ARA TOPLAM4.222.804.876 2.125.444.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.222.804.876 2.125.444.000DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 10.152 260.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 10.152 260.544Türev Araçlar12 95.498.316 96.456.779Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 95.498.316 96.456.779Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 128.963Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 81.735.000 59.395.000Maddi Duran Varlıklar18 1.518.493.683 1.139.322.031Arazi ve Arsalar18 665.065.000 486.360.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18 561.029 606.323Binalar18 185.482.259 167.070.654Tesis, Makine ve Cihazlar18 351.801.914 269.123.487Taşıtlar18 22.314.070 13.385.356Mobilya ve Demirbaşlar18 25.258.907 17.878.014Özel Maliyetler18 466.006 540.187Yapılmakta Olan Yatırımlar18 267.444.102 184.358.010Diğer Maddi Duran Varlıklar18 100.396 0Kullanım Hakkı Varlıkları14 22.354.570 21.453.805Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 12.073.108 17.190.833Diğer Haklar19 55.040 21.293Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri19 12.018.068 17.169.540Ertelenmiş Vergi Varlığı35 903.706 1.198.920TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.731.068.535 1.335.406.875TOPLAM VARLIKLAR5.953.873.411 3.460.850.875KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 837.409.211 708.933.992İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar833.849.979 708.143.382Banka Kredileri660.699.717 572.945.505Kiralama İşlemlerinden Borçlar172.765.523 135.083.901Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar384.739 113.976İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.559.232 790.610Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.559.232 790.610Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.251.709.784 669.143.779İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.251.709.784 669.143.779Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.251.709.784 669.143.779Ticari Borçlar10 999.231.434 437.769.784İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 1.028.687 648.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 998.202.747 437.121.068Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 12.956.208 7.519.080Diğer Borçlar11 60.540.699 47.432.228İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 1.570.044 12.759.815İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 58.970.655 34.672.413Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 332.872.924 217.428.541İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)332.872.924 217.428.541Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 52.149.274 18.649.841Kısa Vadeli Karşılıklar22 10.272.427 8.617.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 2.501.381 2.249.388Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 7.771.046 6.367.953Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 1.481.173İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 1.481.173ARA TOPLAM3.557.141.961 2.116.975.759TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.557.141.961 2.116.975.759UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 275.147.287 381.115.829İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar275.147.287 381.115.829Banka Kredileri199.942.005 272.803.084Kiralama İşlemlerinden Borçlar75.205.282 108.312.745Uzun Vadeli Karşılıklar24 10.684.928 9.382.749Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 10.684.928 9.382.749Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 62.600.000 19.998.478TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER348.432.215 410.497.056TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.905.574.176 2.527.472.815ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 2.038.091.005 928.655.276Ödenmiş Sermaye27 233.500.000 212.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 543.769.349 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi27 142.521.690 142.521.690Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 907.809.164 551.048.719Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 907.809.164 551.048.719Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)911.794.640 676.474.109Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.985.476 -3.425.389Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -122.000.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -147.093.137 -138.023.434Yabancı Para Çevrim Farkları23.936.690 14.719.069Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-171.029.827 -152.742.503Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 29.105.331 29.105.331Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı25.830.252 25.830.252Yasal Yedekler3.275.079 3.275.079Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 10.002.970 -581.460Net Dönem Karı veya Zararı27 318.475.638 132.584.430Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 10.208.230 4.722.784TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.048.299.235 933.378.060TOPLAM KAYNAKLAR5.953.873.411 3.460.850.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 90.000.000 -170.623.595 377.871.071 -2.020.715 2.086.237 -67.339.232 29.105.331 -81.959.763 81.378.303 258.497.637 509.231 259.006.868Transferler27 122.000.000 81.378.303 -81.378.303 122.000.000 122.000.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-117.905 3.012.530 -30.498.228 105.973.514 78.369.911 2.168.166 80.538.077Dönem Karı (Zararı)27 105.973.514 105.973.514 1.835.445 107.808.959Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-117.905 3.012.530 -30.498.228 -27.603.603 332.721 -27.270.882Sermaye Arttırımı-122.000.001 -122.000.001 88.977 -121.911.024Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-850.534 -850.534 -64.754 -915.288Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler27 212.000.000 171.474.129 255.871.070 -2.138.620 5.098.767 -97.837.460 29.105.331 -581.460 105.973.514 336.017.013 2.701.620 338.718.633Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 212.000.000 142.521.690 554.474.108 -3.425.389 14.719.069 -152.742.503 29.105.331 -581.460 132.584.430 928.655.276 4.722.784 933.378.060Transferler27 122.000.000 10.584.430 -132.584.430Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)235.320.532 -560.087 9.217.621 -18.287.324 318.475.638 544.166.380 5.485.446 549.651.826Dönem Karı (Zararı)27 318.475.638 318.475.638 4.447.984 322.923.622Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)235.320.532 -560.087 9.217.621 -18.287.324 225.690.742 1.037.462 226.728.204Sermaye Arttırımı21.500.000 21.500.000 21.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)543.769.349 543.769.349 543.769.349Dönem Sonu Bakiyeler27 233.500.000 543.769.349 142.521.690 911.794.640 -3.985.476 23.936.690 -171.029.827 29.105.331 10.002.970 318.475.638 2.038.091.005 10.208.230 2.048.299.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 322.923.621 107.808.959 239.611.375 140.942.849DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar234.762.334 -123.633 -1.394.263 -566.743Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 271.812.539 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -697.748 -154.541 -1.742.830 -708.428Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-36.352.457 30.908 348.567 141.685Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 139.551 30.908 348.567 141.685Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-36.492.008Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.034.129 -27.147.249 -23.334.555 -22.257.198Yabancı Para Çevrim Farkları27 10.253.195 3.350.979 5.100.217 -191.013Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -21.907.721 -39.608.088 -35.086.225 -28.657.383Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-21.907.721 -39.608.088 -35.086.225 -28.657.383Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 3.620.397 9.109.860 6.651.453 6.591.198Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 3.620.397 9.109.860 6.651.453 6.591.198DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)226.728.205 -27.270.882 -24.728.818 -22.823.941TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)549.651.826 80.538.077 214.882.557 118.118.908Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.485.446 2.168.166 3.192.580 1.782.231Ana Ortaklık Payları544.166.380 78.369.911 211.689.977 116.336.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051271BIST