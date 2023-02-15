***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
15.02.2023 18:19
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 20 Şubat 2023 günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 20/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113633
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1171
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.111,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -12,33
|Açılış
|: 1.111,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8425
|18,8514
|% 0,09
|
|Euro
|20,1150
|20,1187
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,5610
|22,6742
|% -1,32
|
|Frank
|20,3011
|20,4234
|% -0,27
|
|Riyal
|5,0092
|5,0343
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-23,10
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,73
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.549
|7.620
|-98,00
|
|Yarım
|3.688
|3.729
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA