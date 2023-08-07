***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
07.08.2023 14:48
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarının 9.08.2023 tarihinde KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 09/08/2023
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181474
BIST
'
16:117.460
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 59,75
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1126,9976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0836
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1129,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0804
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:111.684,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.684,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:11
|MIPAZ
|28,60
|25.486.977
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|257.432.122
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.301.741
|% 9,99
|
|LUKSK
|64,95
|29.952.912
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,00
|330.841.766
|% -8,83
|
|SASA
|59,05
|5.011.908.211
|% -7,59
|
|ENSRI
|10,22
|113.976.847
|% -6,41
|
|THYAO
|264,20
|11.778.608.444
|% 6,19
|
|SASA
|59,05
|5.011.908.211
|% -7,59
|
|KLSER
|53,50
|4.886.186.910
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.426.017.831
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.344.440.580
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.344.440.580
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,76
|2.916.106.574
|% 2,07
|
|ADESE
|1,89
|292.295.476
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,12
|1.931.268.811
|% 0,37
|
|FZLGY
|15,73
|1.722.053.656
|% 7,81
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9923
|26,9976
|% 0,31
|
|Euro
|29,7258
|29,7470
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,3893
|34,5618
|% 0,51
|
|Frank
|30,7567
|30,9420
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1747
|7,2106
|% 0,31
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.059
|11.142
|38,00
|
|Yarım
|5.534
|5.597
|19,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-0,68
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26SAFKR
Yüzde 7.33 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 478 adet işlem
-
16:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 54 artarak (% 0.65 ) 8, 075
-
16:23XU100
Endeks 7, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 92, 754.00 milyon TL de
-
16:23GEDIK
Yüzde 4.03 oranında artışla 12.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 573, 338 adet işlem
-
16:22ADEL
Yüzde 6.50 oranında artışla 312.90 lira fiyatla işlem gören hissede 386, 804 adet işlem