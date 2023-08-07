***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarının 9.08.2023 tarihinde KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek- - -2. Çeyrek01/01/2023 30/06/2023 09/08/20233. Çeyrek- - -Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181474BIST