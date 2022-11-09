***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.11.2022 09:54
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078469
BIST
11:124.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 25,18
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.411
En Düşük
4.354
11:1218,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
11:1218,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1075
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7814
En Düşük
18,6562
11:121.025,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.025,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,03
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:09
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|30.017.212
|% 9,95
|
|ATEKS
|69,70
|14.509.736
|% 9,94
|
|EDIP
|4,43
|6.062.774
|% 9,93
|
|ODAS
|9,75
|1.377.264.385
|% 9,55
|
|KNFRT
|14,94
|49.644.760
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|48.291.993
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|41.087.890
|% -9,84
|
|ULAS
|7,42
|3.282.840
|% -8,28
|
|SNKRN
|20,90
|464.461
|% -7,11
|
|THYAO
|114,30
|2.821.592.938
|% 1,15
|
|EREGL
|35,90
|1.546.159.028
|% 0,45
|
|ODAS
|9,75
|1.377.264.385
|% 9,55
|
|HEKTS
|34,76
|876.996.404
|% 5,98
|
|ALARK
|87,15
|857.094.901
|% 8,26
|
|EKGYO
|5,16
|797.998.676
|% -0,77
|
|ODAS
|9,75
|1.377.264.385
|% 9,55
|
|SKBNK
|2,13
|183.400.425
|% 0,95
|
|TSKB
|3,11
|219.216.932
|% -0,32
|
|DOHOL
|6,45
|447.463.085
|% 0,00
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6028
|% 0,43
|
|Euro
|18,7595
|18,7740
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4321
|21,5396
|% 0,56
|
|Frank
|18,8359
|18,9494
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,40
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,74
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.822
|6.888
|0,00
|
|Yarım
|3.324
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,05
|
|B. Petrol
|95,27
|95,27
|-0,09
|
Seans Raporu
11:09
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