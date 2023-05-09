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***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

09.05.2023 18:49
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149143


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