***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında, şirketimizin ilişkili taraflarla 2022 yılında gerçekleşen ve 2023 yılında da devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arzeden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan rapor 5.06.2023 tarih ve 17 nolu karar ile Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümü aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.2023 Yılında Öngörülen Yaygın ve Süreklilik Arzeden İşlemlere İlişkin Raporun Sonuç Bölümü:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden, Şirketimizin %90 iştiraki olan Kocaer Steel UK Ltd. ile yaygın ve süreklilik arz eden çelik profil ürünleri satışı işlemlerinin 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarının %10'unu aşması öngörülmekte olup, işbu raporda Kocaer Steel UK Ltd. ile yapılması öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuş ve yapılan satışların ilişkili taraf olmayan diğer müşterilerimize uygulanan fiyatlar ile uyumlu olduğu, işlemlerin piyasa koşulları karşısında makul olduğu değerlendirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156191BIST