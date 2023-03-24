***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) yapılan derecelendirme sonrasında, Şirketimizin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu A (tr) seviyesinden A+ (tr) seviyesine yükseltilmiş, stabil görünüm korunmuştur. Kısa vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr), stabil görünüm olarak belirlenmiştir.Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127955BIST