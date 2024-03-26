***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.03.2024 08:55
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Ekli dosyalar düzeltilmiştir)
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından yapılan derecelendirme sonucunda, şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) olarak teyit edilmiş, görünüm stabil olarak korunmuştur. Kredi derecelendirmesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262308
BIST
'
18:109.029
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
0
En Yüksek
0
18:1032,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0673
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1798
En Düşük
32,0860
18:1034,9474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0648
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9749
En Düşük
34,8188
18:102.247,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,26
|Açılış
|: 2.247,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.249,73
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:10
|SELGD
|59,50
|19.765.211
|% 0,00
|
|SNPAM
|90,20
|5.747.983
|% 0,00
|
|SONME
|81,65
|12.742.072
|% 0,00
|
|TBORG
|89,80
|6.465.976
|% 0,00
|
|KLNMA
|17,00
|5.275.033
|% 0,00
|
|VESTL
|79,50
|1.095.819.735
|% 0,00
|
|VKFYO
|24,06
|131.550.149
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,95
|89.442.690
|% 0,00
|
|VKING
|42,18
|50.238.092
|% 0,00
|
|YATAS
|27,34
|39.165.782
|% 0,00
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 0,00
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,00
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 0,00
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 0,00
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% 0,00
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1683
|32,1745
|% 0,21
|
|Euro
|34,9304
|34,9404
|% 0,17
|
|Sterlin
|41,0411
|41,2468
|% 0,09
|
|Frank
|36,0541
|36,2348
|% -0,06
|
|Riyal
|8,6524
|8,6958
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|904,17
|905,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,56
|1.010,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,19
|86,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,26
|2.173,59
|% 0,66
|