Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri

09.06.2023 18:38
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri


***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
etik.kurul@kocaersteel.com Telefon: (232) 625 18 60
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/esg
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Şirketimiz bünyesinde yürütülen yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında kilit pozisyonlar için yedekleme planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan yedekleme planları ve kilit rollere yapılan atamalar, gerektiğinde Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.kocaersteel.com/tr/insan ve kariyer
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş sağlıklı, güvenli ve profesyonel bir iş ortamı oluşturmak için gerekli olanları yapar. Profesyonel iş ortamında, şirketlerimiz çalışanlar arasında sözlü ya da fiziksel tacizlere, hakaretlere tolerans göstermez, milliyet, ırk, cinsiyet, etnik köken, din ve medeni hal ayırımı yapmaz.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
2022 Yılında kesinleşen 4 yargı kararı vardır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.kocaersteel.com/Hakkımızda/Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/esg
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Kocaer Çelik Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve tüm ilişkili tarafların yolsuzluk kapsamındaki her türlü davranış ve hareketten uzak durması şarttır. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/ gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157851


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.626
Değişim :  1,31% |  72,49
Açılış :  5.603  
Önceki Kapanış :  5.554  
En Düşük
5.535 En Yüksek
5.639
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMB 19,69 202.839.301 % 10,00  
YAPRK 49,08 43.856.459 % 10,00  
TTKOM 19,49 2.130.291.955 % 9,99  
EGEPO 17,75 52.631.011 % 9,98  
OSMEN 107,40 70.227.246 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 23,3516 23,3564 % 1,07  
Euro 25,0802 25,1441 % 0,31  
Sterlin 29,3117 29,4587 % 1,26  
Frank 25,7679 25,9231 % 0,61  
Riyal 6,2114 6,2426 % 1,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.477 1.477 15,56  
Cumhuriyet 9.833 9.981 -54,00  
Tam 9.779 10.045 -50,98  
Yarım 4.818 4.905 36,00  
Çeyrek 2.402 2.460 29,00  
Gümüş Gr. 18,30 18,32 0,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru