***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri
09.06.2023 18:38
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )
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Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
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Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
etik.kurul@kocaersteel.com Telefon: (232) 625 18 60
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/esg
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
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Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
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3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Şirketimiz bünyesinde yürütülen yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında kilit pozisyonlar için yedekleme planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan yedekleme planları ve kilit rollere yapılan atamalar, gerektiğinde Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.kocaersteel.com/tr/insan ve kariyer
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş sağlıklı, güvenli ve profesyonel bir iş ortamı oluşturmak için gerekli olanları yapar. Profesyonel iş ortamında, şirketlerimiz çalışanlar arasında sözlü ya da fiziksel tacizlere, hakaretlere tolerans göstermez, milliyet, ırk, cinsiyet, etnik köken, din ve medeni hal ayırımı yapmaz.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
2022 Yılında kesinleşen 4 yargı kararı vardır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.kocaersteel.com/Hakkımızda/Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/esg
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Kocaer Çelik Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve tüm ilişkili tarafların yolsuzluk kapsamındaki her türlü davranış ve hareketten uzak durması şarttır. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/ gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157851
BIST