***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıetik.kurul@kocaersteel.com Telefon: (232) 625 18 60Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerihttps://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/esg3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organları3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüŞirketimiz bünyesinde yürütülen yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında kilit pozisyonlar için yedekleme planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan yedekleme planları ve kilit rollere yapılan atamalar, gerektiğinde Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.kocaersteel.com/tr/insan ve kariyerPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş sağlıklı, güvenli ve profesyonel bir iş ortamı oluşturmak için gerekli olanları yapar. Profesyonel iş ortamında, şirketlerimiz çalışanlar arasında sözlü ya da fiziksel tacizlere, hakaretlere tolerans göstermez, milliyet, ırk, cinsiyet, etnik köken, din ve medeni hal ayırımı yapmaz.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı2022 Yılında kesinleşen 4 yargı kararı vardır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.kocaersteel.com/Hakkımızda/Etik İlkelerKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttps://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/esgİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerKocaer Çelik Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve tüm ilişkili tarafların yolsuzluk kapsamındaki her türlü davranış ve hareketten uzak durması şarttır. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/ gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157851BIST