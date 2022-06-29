***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 22-23-24 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.Halka arzda birim fiyat 27,50 TL olarak belirlenmiş, halka arz edilen 46.750.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 9.350.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.Halka Arz Eden Pay Sahibi Hakan Kocaer, 17.05.2022 tarihinde verdiği taahhüt doğrultusunda mevcut paylarının satışından elde ettiği fonun 413.434.229 TL'lik kısmını, KCR Tekstil A.Ş.'nin Şirketimize ticari olmayan, ödeme tarihi itibarıyla adat faizi ile birlikte toplam 413.434.229 TL'lik borcunun ödenmesinde kullanmıştır. Böylece KCR Tekstil A.Ş.'nin Şirketimize olan 413.434.229 TL'lik borcu adat faizi ile birlikte tamamen tahsil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039996BIST