***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 15:30
***KCAER*** KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 22-23-24 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.Halka arzda birim fiyat 27,50 TL olarak belirlenmiş, halka arz edilen 46.750.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 9.350.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahibi Hakan Kocaer, 17.05.2022 tarihinde verdiği taahhüt doğrultusunda mevcut paylarının satışından elde ettiği fonun 413.434.229 TL'lik kısmını, KCR Tekstil A.Ş.'nin Şirketimize ticari olmayan, ödeme tarihi itibarıyla adat faizi ile birlikte toplam 413.434.229 TL'lik borcunun ödenmesinde kullanmıştır. Böylece KCR Tekstil A.Ş.'nin Şirketimize olan 413.434.229 TL'lik borcu adat faizi ile birlikte tamamen tahsil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039996
BIST
17:022.458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -32,00
|Açılış
|: 2.493
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.494
En Düşük
2.447
17:0216,6574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 16,7100
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|Önceki Kapanış
|: 16,7400
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16,7236
En Düşük
16,5311
17:0217,4652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0880
|Açılış
|: 17,5000
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|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,5880
En Düşük
17,3631
17:02972,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,87
|Açılış
|: 972,24
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|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:02
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.248.456
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.269.463
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|404.250.903
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,64
|33.457.568
|% 9,75
|
|LIDFA
|12,60
|66.407.418
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.592.891
|% -9,99
|
|SELVA
|7,49
|100.589.729
|% -9,21
|
|YEOTK
|58,95
|77.555.458
|% -9,17
|
|EGEEN
|2.311,20
|282.533.385
|% -7,57
|
|THYAO
|47,52
|4.015.787.197
|% -1,08
|
|SISE
|21,22
|1.500.672.953
|% -0,93
|
|EREGL
|27,18
|1.269.532.317
|% -1,38
|
|ASELS
|23,20
|1.151.960.921
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,26
|883.332.747
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,59
|459.222.093
|% -1,15
|
|ODAS
|2,98
|495.577.082
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,39
|667.137.378
|% -1,79
|
|TSKB
|2,06
|294.575.665
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,26
|883.332.747
|% -0,60
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6320
|16,6574
|% -0,15
|
|Euro
|17,4453
|17,4652
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,0908
|20,1916
|% -0,85
|
|Frank
|17,3835
|17,4883
|% 0,19
|
|Riyal
|4,4218
|4,4440
|% -0,21
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|6.510
|6.608
|-17,00
|
|Tam
|6.501
|6.593
|-44,00
|
|Yarım
|3.182
|3.224
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,40
|
Seans Raporu
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